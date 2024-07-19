Hoş geldin Batsman! Galatasaray’ın ilk hazırlık maçı galibiyetine damga vurdu

Aslan’ın yeni transferi Batshuayi, Trencin’in 4-1 mağlup edildiği maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı

Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya’da bulunan Galatasaray üçüncü hazırlık maçında, Slovakya’nın Trencin takımı ile karşılaştı. Raiffeisen Arena’dan oynanan maç, Galatasaray’ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılılar karşılaşmaya Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi 11’iyle başladı. Galatasaray ilk yarıyı Derrick Köhn ve Hakim Ziyech’in attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

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İKİ MAÇ DAHA VAR

Dries Mertens ve Michy Batshuayi’nin ikinci 45’te attığı goller farkı 4’e çıkardı. Trencin’in tek golü 82’de geldi. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golünü atarken, iki de asist yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. İlk maçında LASK Linz’e 3-2, ardından Fortuna Düsseldorf’a ise 5-2 mağlup olan Galatasaray kampta ilk galibiyetini aldı. Aslan, 24 Temmuz’da Lecce, 27 Temmuz’da ise Parma ile oynayacak.

YILDIZLAR TRİBÜNDE

Trencin ile oynanan maçta hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya alınmayan İcardi ve Muslera, karşılaşmayı tribünden birlikte izledi.

Barış Alper Londra’da!

Galatasaray’ın en önemli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’a, Londra ekiplerinden West Ham United’ın ilgisi olduğu biliniyordu. Yıldız oyuncunun dün menajeriyle birlikte Londra’da bir kafede görülmesi, transfer iddialarını güçlendirdi.