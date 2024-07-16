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Batshuayi, Icardi'den farklı olan özelliklerini açıkladı

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Batshuayi, Icardi&#039;den farklı olan özelliklerini açıkladı
Galatasaray, Michy Batshuayi, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, yeni takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Belçikalı yeni transferi Michy Batshuayi, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

beINSPORTS'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Çok iyi bir kamp dönemi geçiyor. Ben de iyi bir hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Birlikte iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Benden beklentiler yüksek olduğu için buna özen gösteriyorum ve buradan daha hazır ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Batshuayi, Icardi'den farklı olan özelliklerini açıkladı - 1. Resim

BATSHUAYI: ICARDI'DEN DAHA GÜÇLÜYÜM

Yeni takım arkadaşı Mauro Icardi'den farklı olan özelliklerine değinen Michy Batshuayi, "Açıkçası Mauro çok iyi bir oyuncu. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben daha güçlüyüm ve hızlıyım. Onun oyun vizyonu çok geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak ve iyi bir ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine de değinen Belçikalı golcü, "Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray beni birkaç seneden beri beni istiyordu. Yönetim gerekenleri yaptı. Burada olduğum için mutluyum." dedi.

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