İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu! Barcelonalı yıldızdan müjdeli haber geldi

Galatasaray, şimdiye kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna katabildi ve taraftarlar bu durumu sosyal medyada eleştiriyor. Orta sahaya güçlü bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Manchester United'ın oyuncusu Scott McTominay'i gündemine almıştı, ancak oyuncunun yüksek maliyeti bu transferin önünde engel oluşturdu.

Zenit'ten Wendel de Galatasaray'ın hedeflerinden biriydi, ancak Rus kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli nedeniyle bu transferde de ilerleme sağlanamadı.

BARCELONA'DAN MÜJDELİ HABER

Galatasaray'ın transfer girişimleri sürerken, İspanya'dan sevindirici bir haber geldi. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick, takımın yıldız oyuncularından İlkay Gündoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, mali sıkıntılarla boğuşan Barcelona, maaş bütçesini azaltmak amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor. Hansi Flick, İlkay Gündoğan'a takımdan ayrılmak isterse kolaylık sağlayabileceğini ve takımda kalması halinde yedek oyuncu statüsünde olacağını iletecek. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Hansi Flick ve İlkay Gündoğan arasındaki görüşmenin sonucuna göre harekete geçmeyi planlıyor.

Galatasaray taraftarları, İlkay Gündoğan'ın transferi için umutla bekliyor. Hansi Flick ve İlkay Gündoğan arasındaki görüşmenin ardından, sarı-kırmızılılar bu transferi sonuçlandırmak için gerekli adımları atacak.