Galatasaray'da Zaha belirsizliği sona erdi! Yıldız oyuncu bizzat kendi duyurdu

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, yeni sezon öncesi çıkan ayrılık ihtimallerine son noktayı koydu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da gözler gidecek isimlere çevrilmişti.

İngiltere'de talipleri olduğu öne sürülen Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali olan isimler arasında olduğu belirtilmişti.

Ajans 1905 Youtube kanalına konuşan Zaha, "Kendimi şu an buraya vermiş durumdayım. Her zaman söylentiler olacaktır. Ben burada sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Tamamen kendimi takıma verdim. Bir sonraki sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ZAHA: 'BİR SÜRÜ İNSAN VAR' GİT DİYEN

Ayrıca kendisine sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen 31 yaşındaki yıldız, "Bir sürü insan var 'git' diyen, bir sürü insan da 'ne olur gitme!' diyor, anlamıyorum hangisini istiyorlar. Bazen arada kalıyorum (Gülerek). dedi.

Roma'nın bir günde inşa edilmediğini dile getiren Zaha, "Burada da o özgüveni tekrar yakalamam gerekiyor. Siz, hocanızı da arkanıza alıp o özgüveni yakaladığınızda, beni sürekli çalım atarken, sürekli şut atarken göreceksiniz. Roma bir günde inşa edilmedi."