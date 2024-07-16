Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Zaha belirsizliği sona erdi! Yıldız oyuncu bizzat kendi duyurdu

Galatasaray'da Zaha belirsizliği sona erdi! Yıldız oyuncu bizzat kendi duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Zaha belirsizliği sona erdi! Yıldız oyuncu bizzat kendi duyurdu
Galatasaray, Wilfried Zaha, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, yeni sezon öncesi çıkan ayrılık ihtimallerine son noktayı koydu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da gözler gidecek isimlere çevrilmişti.

İngiltere'de talipleri olduğu öne sürülen Wilfried Zaha'nın da ayrılma ihtimali olan isimler arasında olduğu belirtilmişti.

Ajans 1905 Youtube kanalına konuşan Zaha, "Kendimi şu an buraya vermiş durumdayım. Her zaman söylentiler olacaktır. Ben burada sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Tamamen kendimi takıma verdim. Bir sonraki sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Zaha belirsizliği sona erdi! Yıldız oyuncu bizzat kendi duyurdu - 1. Resim

ZAHA: 'BİR SÜRÜ İNSAN VAR' GİT DİYEN

Ayrıca kendisine sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen 31 yaşındaki yıldız, "Bir sürü insan var 'git' diyen, bir sürü insan da 'ne olur gitme!' diyor, anlamıyorum hangisini istiyorlar. Bazen arada kalıyorum (Gülerek). dedi.

Roma'nın bir günde inşa edilmediğini dile getiren Zaha, "Burada da o özgüveni tekrar yakalamam gerekiyor. Siz, hocanızı da arkanıza alıp o özgüveni yakaladığınızda, beni sürekli çalım atarken, sürekli şut atarken göreceksiniz. Roma bir günde inşa edilmedi."

Düzenleyen:  - Spor
Polis memuru Günay Vardar kanserden vefat etti, cenazede gözyaşları sel oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmail Dilber: Bu yapıda futbol beyaz atlı prensini bulamaz - Sporİsmail Dilber: Bu yapıda futbol beyaz atlı prensini bulamazA Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacak! Galler ve Karadağ ile oynanacak maçların stadyumu açıklandı - SporA Milli Takım, 11 sene sonra o şehirde maça çıkacakTrabzonspor şok ayrılık: Thomas Meunier, sürenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti - SporTrabzonspor şok ayrılık: Meunier, sözleşmesini feshettiİngiltere Milli Takımı, Gareth Southgate ile yollarını ayırdı! Yerine düşünülen ilk isim belli oldy - SporGareth Southgate, İngiltere Milli Takımı'ndan ayrıldıGalatasaray, yeni sağ bekini Danimarka'da buldu! Elias Jelert'i resmen duyurdular - SporGalatasaray, yeni sağ bekini Danimarka'da bulduKylian Mbappe'den on binlerce taraftarının önünde Real Madrid'e 5 yıllık imza - SporMadrid'den tarihi imza töreni!
Sonraki Haber Yükleniyor...