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Galatasaray, yeni sağ bekini Danimarka'da buldu! Elias Jelert'i resmen duyurdular

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Galatasaray, yeni sağ bekini Danimarka&#039;da buldu! Elias Jelert&#039;i resmen duyurdular
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kopenhag'ın genç yıldızı Elias Jelert için temasa geçti. Transfer teklifi aldığını söyleyen Jelert, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek pozisyonu için hızlandı.

Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag, Galatasaray'dan Elias Jelert için teklif geldiğini açıkladı.

Açıklamada, transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray, yeni sağ bekini Danimarka'da buldu! Elias Jelert'i resmen duyurdular - 1. Resim

Guela Doue için yapılan görüşmelerde istediği aşamaya gelemeyen sarı-kırmızılılar, rotasını Elias Jelert'e çevirdi.

Geçen sezon Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

 

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