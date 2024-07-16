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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Rekor bonservis belli oldu

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Galatasaray&#039;dan Barış Alper Yılmaz kararı! Rekor bonservis belli oldu
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz için istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. EURO 2024'teki performansıyla göz dolduran milli oyuncuya İngiltere ve Almanya'dan birçok takımın talip olduğu öne sürülmüştü.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa devleri sıraya girdi.

Almanya'dan Borussia Dortmund ve İngiltere'den Manchester United'ın yakın takibe aldığı Türk yıldız için istenen bonservis belli oldu.

EURO 2024'teki performans sonrası Barış'a gelen ilgiyi göz önünde tutan Galatasaray'ın 30-35 milyon euro arası gelir hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Rekor bonservis belli oldu - 1. Resim

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Yıldız oyuncunun takımda kalmasını isteyen Okan Buruk'un astronomik tekliflerin gelmesi durumunda ayrılığa izin vermesi bekleniyor.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 5 maça çıkan Barış Alper, teknik direktör Vincenzo Montella'nın en çok tercih ettiği isimlerden oldu.

Milli futbolcu Çekya ile oynanan grup karşılaşmasında maçın adamı ödülüne layık görülmüştü.

Düzenleyen:  - Spor
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