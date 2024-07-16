Trabzonspor'da 7 ayrılık! Abdullah Avcı o isimlerin biletini kesti

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Trabzonspor'da gidecekler listesi netleşme başladı. Abdullah Avcı'nın takımda düşünmediği isimler belli oldu.

Abdullah Avcı liderliğinde Macaristan'daki yeni sezon kampını tamamlayan Trabzonspor'da gözler gidecek oyunculara çevrildi.

Toplam 14 gün süren kamptaki hazırlık maçlarında süre alamayan Murat Cem Akpınar, Veysel Sönmezsoy, Fountas ve Göktan Gürpüz'ün yanı sıra Serkan Asan ile Kerem Şen'in takımdan yollanması bekleniyor.

Ayrıca sözleşmesi devam eden Umut Bozok ile de Süper Lig'den ilgilenen takımlar olduğu ve kendisinin ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Öte yandan kampın en çalışkan isimleri arasında ise yeni transfer Cihan Çanak ve Mısırlı oyuncu Trezeguet olduğu belirtildi.