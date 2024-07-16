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Trabzonspor'da fırtınalı günler! Geleceği belirsiz isim çok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da fırtınalı günler! Geleceği belirsiz isim çok
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavili kulüple bir sezonu daha olan Kourbelis, Fountas, Fernandez, Gomez ve Lahtimi elden çıkarılmaya çalışılıyor.

Trabzonspor altı ismi kadrosuna kattı ama takımdan ayrılacaklar bölümünde çok isim var. Çoğunluk ise yabancı oyuncularda. Yeni sezon kadro planlamasında fazla düşünülmeyen en az beş yabancı var ve onların da sözleşmeleri bir sezon sonra bitiyor. Dimitrios Kourbelis, Taxiarshis Fountas, Joaquin Fernandez, Maxi Gomez ve Montasser Lahtimi gibi isimler kulüp bulmaları konusunda bilgilendirildi. Ayrılıkları konusunda yönetim kolaylık sağlamaya da dünden razı. Bordo mavililer bir an önce yabancı sorununa çözüm bulma amacında.

UMUT'A DA TEKLİF YOK

Yabancılardan 2025’te sözleşmeleri biten sadece bu isimler değil. Thomas Meunier, Edin Visca, Mislav Orsic, Stefano Denswil ve Enis Bardhi de bir sezon sonra özgür ama Karadeniz ekibi şu anda bu oyuncuları gönderme taraftarı değil. Bir tek Denswil’in ayrılık durumu var. O da uygun bir teklif gelirse. Çünkü Denswil’in bölgesinde Abdullah Avcı’nın eli biraz daha güçlü. Yerli ve bekleneni veremeyen oyunculardan Umut Bozok’un da mukavelesi gelecek sezon sonu bitiyor ama şu anda ona da istenen düzeyde bir teklifin olmaması can sıkıcı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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