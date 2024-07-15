Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda

Trabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu süreçte sağ bek pozisyonuna iki yeni oyuncu katmayı planlıyor. Serkan Asan’ın kamp performansından memnun kalmayan Karadeniz ekibi, bu pozisyonu güçlendirmek amacıyla kısa süre içinde Bünyamin Balcı ve Mustafa Eskihellaç için kulüplerle temaslara başlayacak.

Trabzonspor, Belçikalı sağ bek Thomas Meunier’i 18 Temmuz’da kadrosuna katacak. Ancak Meunier’e olan ilgisi devam eden Avrupa kulüpleri bulunuyor ve sakatlık ya da kart cezası gibi durumlar için alternatif bir sağ bek ihtiyacı doğmuş durumda.

Macaristan’daki kamp döneminde Serkan Asan’ın performansı yetersiz bulan teknik direktör Abdullah Avcı, son hazırlık maçının ardından “Sağ bek pozisyonu için yerli bir transfer düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Trabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda - 1. Resim

KULÜPLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor, bu hafta içinde Muhammed Cham transferinde önemli gelişmeler bekliyor. 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, Clermont kulübünü ikna edebilmek için yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, Cham transferini bu hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda - 2. Resim

SAĞ BEK İÇİN İKİ ADAY

Trabzonspor’un sağ bek bölgesi için hedeflediği iki oyuncu bulunuyor: Antalyaspor’un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Bünyamin Balcı ve Göztepe’nin 27 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç.

Bünyamin Balcı, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 23 maça çıkmıştı ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mustafa Eskihellaç ise sağ bek, sol bek ve kanatlarda görev alabilen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor; geçen sezon 35 lig maçında 2 gol ve 4 asistle başarılı bir performans sergilemişti. Trabzonspor yönetimi, her iki oyuncunun kulüpleriyle görüşmelere başlayarak maliyet faktörüne göre karar verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı! Törenden dikkat çeken anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi - Spor2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendiBeşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var - SporBeşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri varAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli! - SporAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli!Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi - SporMourinho'nun yeni yıldızı belli oldu!Mourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti! Fenerbahçe satış listesine koydu - SporMourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti!Copa Amerika finaline Messi'nin gözyaşları damga vurdu! Sakatlanınca hüngür hüngür ağladı - SporFinale Messi'nin gözyaşları damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...