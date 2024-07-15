Trabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bu süreçte sağ bek pozisyonuna iki yeni oyuncu katmayı planlıyor. Serkan Asan’ın kamp performansından memnun kalmayan Karadeniz ekibi, bu pozisyonu güçlendirmek amacıyla kısa süre içinde Bünyamin Balcı ve Mustafa Eskihellaç için kulüplerle temaslara başlayacak.

Trabzonspor, Belçikalı sağ bek Thomas Meunier’i 18 Temmuz’da kadrosuna katacak. Ancak Meunier’e olan ilgisi devam eden Avrupa kulüpleri bulunuyor ve sakatlık ya da kart cezası gibi durumlar için alternatif bir sağ bek ihtiyacı doğmuş durumda.

Macaristan’daki kamp döneminde Serkan Asan’ın performansı yetersiz bulan teknik direktör Abdullah Avcı, son hazırlık maçının ardından “Sağ bek pozisyonu için yerli bir transfer düşünüyoruz” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

KULÜPLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor, bu hafta içinde Muhammed Cham transferinde önemli gelişmeler bekliyor. 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, Clermont kulübünü ikna edebilmek için yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, Cham transferini bu hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

SAĞ BEK İÇİN İKİ ADAY

Trabzonspor’un sağ bek bölgesi için hedeflediği iki oyuncu bulunuyor: Antalyaspor’un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Bünyamin Balcı ve Göztepe’nin 27 yaşındaki futbolcusu Mustafa Eskihellaç.

Bünyamin Balcı, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 23 maça çıkmıştı ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mustafa Eskihellaç ise sağ bek, sol bek ve kanatlarda görev alabilen bir oyuncu olarak dikkat çekiyor; geçen sezon 35 lig maçında 2 gol ve 4 asistle başarılı bir performans sergilemişti. Trabzonspor yönetimi, her iki oyuncunun kulüpleriyle görüşmelere başlayarak maliyet faktörüne göre karar verecek.