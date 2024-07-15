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Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. İddialara göre Fenerabhçe N'Golo Kante ile görüşme halinde.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Yeni sezonda ise hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasının ardından yapılacak transfer hamleleri büyük merak konusu oldu.

Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi - 1. Resim

Fenerbahçe, kadrosuna katacağı flaş isimlerle her kulvarda başarılı olmayı hedefliyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya için dün Arap medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, Fenerbahçe Al Ittihad'ın Fransız yıldızı N'Golo Kante ile ilgileniyor. 33 yaşındaki ön liberoyla ilgili bu haber, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan oluşturdu. Kante'nin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi - 2. Resim

N'GOLO KANTE KİMDİR?

33 yaşındaki N'Golo Kante, futbola Fransa'nın Suresnes takımında başladı. Daha sonra Boulogne'ye transfer olan Kante, buradan Caen'e geçti. Caen'den sonra İngiliz ekibi Leicester City'ye transfer oldu.

Leicester City'deki başarılı performansının ardından İngiliz devi Chelsea'ye katıldı. 2023 yaz transfer döneminde ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tuttu. Ana mevkisi ön libero olan Kante, merkez orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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