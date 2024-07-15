Mourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti! Fenerbahçe satış listesine koydu

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Avusturya kampında Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun performanslarını beğenmedi. Sarı-lacivertli ekibin, 2 oyuncuyu satış listesine koyduğu iddia edildi.

Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a döndü. Yapılan kampın ardından Portekizli çalıştırıcı, takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

2 OYUNCU SATIŞ LİSTESİNDE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Mourinho, Miguel Crespo ve Miha Zajc'ın performansından memnun kalmadı. 30 yaşındaki Zajc ve 27 yaşındaki Crespo'nun satış listesine koyulduğu belirtilirken, herhangi bir teklif olmaması halinde sözleşme feshinin gündeme geleceği aktarıldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe geçen sezon Crespo'yu, ligin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralık göndermişti. Portekizli futbolcu, La Liga'da 15 maçta forma şansı buldu. Sözleşmesi 2026'da sona erecek Miha Zajc ise geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giydi.