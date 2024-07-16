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Avusturyalı yıldız adım adım Trabzonspor'a! İmza an meselesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avusturyalı yıldız adım adım Trabzonspor&#039;a! İmza an meselesi
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Muhammed Cham ile anlaşmasına rağmen, oyuncunun kulübü Clermont'u ikna etmekte zorlanıyordu. Ancak, Fransız kulübünün bonservis talebindeki direncinin kırılmaya başladığı ve Bordo-Mavili ekibin Avrupa maçına kadar bu transferi tamamlamayı planladığı öğrenildi.

Trabzonspor için bu hafta hareketli geçecek gibi görünüyor. Şu ana kadar 6 yeni transfer yapan Bordo-Mavililer, Muhammed Cham transferini kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

Aylar önce 23 yaşındaki Avusturyalı yıldızla anlaşmaya varan Trabzonspor, Clermont'a son olarak 5 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.

Fanatik'in haberine göre, Fransız kulübü ise ısrarla 7.5 milyon Euro talep ediyordu. Cham'ın takımının kampına katılmaması ve Trabzonspor konusunda diretmesi, Clermont'un inadını kırmaya başlamış gibi görünüyor. Karadeniz ekibi, bu hafta yeniden Fransız temsilcisiyle görüşerek transferi tamamlamayı planlıyor.

Avusturyalı yıldız adım adım Trabzonspor'a! İmza an meselesi - 1. Resim

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Orta sahanın merkezinde 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Cham, aynı zamanda kanatlarda da oynayabiliyor. Geçen sezon Ligue 1’de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yapan yıldız futbolcu, etkili performansına rağmen takımının küme düşmesini engelleyememişti.

Trabzonspor Yönetimi, 25 Temmuz’da oynanacak Avrupa Ligi 2. ön eleme maçına kadar Cham'ı kadroya katmayı hedefliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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