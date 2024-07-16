İki çocuk, bir hikaye! Tüm dünya Lamine Yamal ve Nico Williams'ı konuşuyor

Afrika göçmeni ailelerden gelen iki yıldızın yolu teknik direktör Luis de la Fuante sayesinde millî takımda kesişti. Final öncesi bir gün arayla doğum günlerini kutlayan ikili; açlık, sefalet ve zorluklarla dolu bir hayatı geride bırakıp, İspanya’yı Avrupa’nın en büyüğü yaptı.

Tam bir ay süren EURO 2024 heyecanı sona erdi ve kupa; finalde İngiltere’yi 2-1 yenen İspanyolların elinde havaya yükseldi. Şampiyonluğa giden yolda en çok dikkati çeken isimler ise 17 yaşına giren Lamine Yamal ile 22 yaşındaki Nico Williams oldu. İki kanat oyuncusu, futbollarıyla dünyayı kendilerine hayran bıraktı. İki yıldızın hayat hikâyeleri ise filmleri aratmayacak cinsten. Afrika göçmeni ailelerden gelen genç yıldızlar; açlık, sefalet ve zorlukları aşıp bir ülkenin yeni kahramanları oldu.

ÇÖLÜ AŞIP GELDİLER

İspanya, şampiyonada rakiplerini birer birer devirip finale adını yazdırırken, Lamine Yamal cuma, Nico Williams ise cumartesi günü doğum günlerini kutladı. Pazar gecesi ise iki genç yıldız kupayı birlikte havaya kaldırdı. Nico Williams’ın ailesi daha iyi bir hayat sürebilme umuduyla 1994’te Gana’dan İspanya’ya göç etti. Anne Maria, yola çıktıklarında Yamal gibi futbolcu olan ağabeyi İnaki’ye hamileydi. Yolculukları sırasında Sahra Çölü’nün büyük kısmını yürüyerek aştılar.

ALTI YAŞINDA BARÇA'YA

Kuzey Afrika’daki İspanyol toprağı Melilla’ya sınır telini aşarak geçtiler. Birileri onlara “Savaş yaşayan bir ülkeden geldiklerini söylemelerini” tavsiye etmişti. Onlar da Liberya’dan geldikleri hikâyesini uydurdular. Yamal’ın ailesi de Afrika’dan göç etti. Babası Mounir Nasraoui Fas, annesi Sheila Ebana da Ekvador Ginesi’nden. Barcelona’nın varoşlarına yerleştiler. Küçük Yamal futbola meraklıydı. Keşfedilince daha altı yaşında Barcelona’nın altyapısına alındı ve hayatı değişti.

SANKİ AĞABEY KARDEŞ

İspanya’da alt yaş kategorilerinde de millî takımlarda görev alan teknik direktör Luis de la Fuente, mart ayında Kolombiya ve Brezilya ile oynadıkları hazırlık maçlarına iki yıldızı da çağırdı; Nico’ya “Bu çocuk sana emanet” deyip 16 yaşındaki Yamal’ı gösterdi. O günden bu yana ayrılmaz ikili oldular. Artık hem ağabey kardeş, hem sırdaştılar. İki genç yıldız dört ay içinde İspanya’yı futbolda Avrupa’nın zirvesine taşırken bütün dünyaya da hayat devam ettiği sürece umudun hep var olacağını gösterdiler.

REKORLARI YERLE BİR ETTİ

Lamine Yamal, 15 yaş 290 günlükken Barcelona forması giyen en genç oyuncu oldu. 16 yaş ve 57 günlükken İspanya Millî Takımı’nın en genç oyuncusu ve gol atan futbolcusu oldu, büyük turnuvada final oynayan en genç oyuncu unvanını Pele’den aldı, İngiltere karşısında Nico’ya asist yaptı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

POSTA KODU 304!

Lamine Yamal gol attıktan sonra elleriyle 304 numarasını gösterdiği bir kutlama yapıyor. Bu numara, kendisinin büyüdüğü Rocafonda mahallesinin posta kodunun son üç rakamı...