CANLI | EURO 2024 finalinde İspanya ve İngiltere kozlarını paylaşıyor
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 final karşılaşmasında İspanya ve İngiltere, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'da başlayacak. Maçla ilgili bütün detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
- DEV FİNALİN HAKEMİ
14.07.2024 21:04
İLK 11'LER BELLİ OLDU
İspanya: spanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata
İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane
14.07.2024 21:03
DEV FİNALİN HAKEMİ
Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi