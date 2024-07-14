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CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024 finalinde İspanya ve İngiltere kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024 finalinde İspanya ve İngiltere kozlarını paylaşıyor
Futbol, İspanya, İngiltere, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 final karşılaşmasında İspanya ve İngiltere, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'da başlayacak. Maçla ilgili bütün detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • DEV FİNALİN HAKEMİ

14.07.2024 21:04

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İspanya: spanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Kobbie, Rice, Bellingham, Foden, Kane

14.07.2024 21:03

DEV FİNALİN HAKEMİ

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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