Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı! Milli oyuncu İstanbul'da
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Beşiktaş'ta ayrılan Cenk Tosun ile görüşmelerin başladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a veda eden Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Tosun'un resmi imzayı atması bekleniyor.
Resmi siteden açıklama yapan Sarı-lacivertliler, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor