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Beşiktaş'tan Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a veda mesajı

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Beşiktaş&#039;tan Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun&#039;a veda mesajı
Beşiktaş, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş, yeni sezonda sözleşmesi uzatılmayan Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, milli oyuncuya teşekkür ederek veda paylaşımı yaptı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Milli oyuncunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu için veda paylaşımı yapan siyah-beyazlılar, şu ifadelere yer verdi:

Cenk Tosun’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Düzenleyen:  - Spor
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