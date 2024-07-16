Beşiktaş'tan Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a veda mesajı

Beşiktaş, yeni sezonda sözleşmesi uzatılmayan Cenk Tosun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, milli oyuncuya teşekkür ederek veda paylaşımı yaptı.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile yolların ayrıldığı açıkladı.

Milli oyuncunun yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu için veda paylaşımı yapan siyah-beyazlılar, şu ifadelere yer verdi:

Cenk Tosun’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun’la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun’a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.