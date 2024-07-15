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Okan Buruk, Oğuz Aydın'ı neden transfer etmediklerini açıkladı

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Okan Buruk, Oğuz Aydın&#039;ı neden transfer etmediklerini açıkladı
Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile anlaşan Alanyaspor'un kanat oyuncusu Oğuz Aydın hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile de geçen Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

İstanbul'a gelen milli oyuncunun yarın resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Sürpriz gelişmeden sonra Galatasaray cephesinden konuyla alakalı açıklama geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçından sonra Oğuz Aydın ile çarpıcı sözler kullandı.

Okan Buruk, Oğuz Aydın'ı neden transfer etmediklerini açıkladı - 1. Resim

OKAN BURUK'TAN OĞUZ AYDIN AÇIKLAMASI

Elindeki kanat oyuncularının fazla olduğunu aktaran Buruk, "Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Zaten yer verme şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, "Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz. En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor. Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor." açıklamasında bulundu.

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