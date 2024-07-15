Avusturya'da şok sonuç! Galatasaray hazırlık maçında 5 yedi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçını farklı kaybetti.
Galatasaray, Avusturya'da oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti.
Bundesliga 2 ekiplerinden Düsseldorf ile karşılaşan Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Iyoha, Niemiec, Schmidt, Zimmermann ve Affo atarken, Galatasaray'ın golleri Mertens ve Kerem Demirbay'dan geldi.
GALATASARAY'IN GERİ KALAN HAZIRLIK MAÇLARI
18 Temmuz Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Galatasaray - Parma
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor