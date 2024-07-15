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Avusturya'da şok sonuç! Galatasaray hazırlık maçında 5 yedi

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Avusturya&#039;da şok sonuç! Galatasaray hazırlık maçında 5 yedi

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçını farklı kaybetti.

Galatasaray, Avusturya'da oynadığı ikinci hazırlık maçını da kaybetti.

Bundesliga 2 ekiplerinden Düsseldorf ile karşılaşan Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Iyoha, Niemiec, Schmidt, Zimmermann ve Affo atarken, Galatasaray'ın golleri Mertens ve Kerem Demirbay'dan geldi.

Avusturya'da şok sonuç! Galatasaray hazırlık maçında 5 yedi - 1. Resim

GALATASARAY'IN GERİ KALAN HAZIRLIK MAÇLARI

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

 

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