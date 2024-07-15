Galatasaray, Adrien Rabiot için devrede! İşte Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Adrien Rabiot'nun istediği maaş netlik kazandı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Rabiot ile temasa geçen kulüpler arasında Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid, Liverpool, Milan, Roma ve Juventus da bulunuyor. Juventus, 7.5 milyon euro ile en yüksek maaş teklifini sunan kulüp oldu.

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Adrien Rabiot'nun menajeri ve temsilcisi olan annesi Veronique, oyuncunun transfer görüşmelerini yürütüyor.

Veronique, kısa bir süre önce kulüplere net maaş taleplerini iletti. Rabiot'nun temsilcisi, oyuncunun 8 milyon euro net maaş teklif eden kulübün teklifini kabul edeceğini bildirdi.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin formasıyla toplamda 212 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Adrien Rabiot, Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te de sahne aldı ve turnuva boyunca toplamda 5 maçta forma giydi.