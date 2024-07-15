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Galatasaray, aradığı orta sahayı Rusya’da buldu! Brezilyalı Wendel ile görüşmeler başladı

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Galatasaray, aradığı orta sahayı Rusya’da buldu! Brezilyalı Wendel ile görüşmeler başladı
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncu Wendel ile temasa geçti.

Manchester United’dan Scoot McTominay ile yapılan transfer görüşmelerinde henüz istediği sonucu alamayan Galatasaray, yönünü Rusya’ya çevirdi.

Zenit forması giyen 26 yaşındaki Wendel ile temasa geçen sarı kırmızılar, oyuncunun durumunu sordurdu.

Galatasaray, aradığı orta sahayı Rusya’da buldu! Brezilyalı Wendel ile görüşmeler başladı - 1. Resim

GALATASARAY'DA WENDEL ATAĞI

Okan Buruk’un da onay verdiği için Brezilyalı yıldız için resim teklifin yapılması bekleniyor. 

2020-2021 transfer döneminde Sporting Lizbon’dan 20 milyon Euro bedelle transfer edilen Wendel, 124 resmi maçta 20 gol ve 25 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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