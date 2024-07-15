Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladı! Türk yıldız İstanbul'a geliyor

Transfer döneminin popüler isimlerinden Oğuz Aydın'ın yeni takımı Fenerbahçe oldu. Alanyaspor ile anlaşan Sarı-lacivertliler, oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe, daha önce Galatasaray ile de anılan Oğuz Aydın ile anlaştığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve Transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Milli oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz, 38 maçta, 13 gol ve 8 asist katkısında bulundu.