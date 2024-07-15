Oğuz Aydın'dan yeni takımı Fenerbahçe ile ilgili ilk açıklama

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a gelen milli oyuncu havaalanında soruları cevapladı.

Fenerbahçe, Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve Transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

OĞUZ AYDIN: TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE

Havaalanına gelen gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuz Aydın, "Tek odak noktam Fenerbahçe. Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

Geçen sezon 38 maça çıkan milli oyuncu,13 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.