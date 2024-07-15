Oğuz Aydın'dan yeni takımı Fenerbahçe ile ilgili ilk açıklama
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a gelen milli oyuncu havaalanında soruları cevapladı.
Fenerbahçe, Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve Transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.
OĞUZ AYDIN: TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE
Havaalanına gelen gazetecilerin sorularını cevaplayan Oğuz Aydın, "Tek odak noktam Fenerbahçe. Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar." dedi.
Geçen sezon 38 maça çıkan milli oyuncu,13 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor