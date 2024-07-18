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Galatasaray hazırlık maçında farka koştu! Batshuayi maça damga vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray hazırlık maçında farka koştu! Batshuayi maça damga vurdu
Galatasaray, Hazırlık Maçı, Avusturya Kampı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 yenerek Avusturya kampındaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi 1 gol 2 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Slovakya'nın Trencin takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrıldı ve Avusturya kampındaki ilk galibiyetini aldı.

GALATASARAY'IN GOLLERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi karşılaşmayı 1 gol, 2 asist yaparak tamamladı. Sarı-kırmızılıların diğer gollerini Derrick Köhn ve Hakim Ziyech attı.

Galatasaray, Avusturya'daki 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar bundan önceki karşılaşmalarda LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 mağlup olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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