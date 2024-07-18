Galatasaray hazırlık maçında farka koştu! Batshuayi maça damga vurdu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 yenerek Avusturya kampındaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi 1 gol 2 asistlik performansıyla maça damga vurdu.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Slovakya'nın Trencin takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrıldı ve Avusturya kampındaki ilk galibiyetini aldı.
GALATASARAY'IN GOLLERİ
Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi karşılaşmayı 1 gol, 2 asist yaparak tamamladı. Sarı-kırmızılıların diğer gollerini Derrick Köhn ve Hakim Ziyech attı.
Galatasaray, Avusturya'daki 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar bundan önceki karşılaşmalarda LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 mağlup olmuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi