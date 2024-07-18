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Beşiktaş'tan Talisca, Amartey ve Wendel açıklaması! Suudi Arabistan'dan gelen teklif kabul edildi

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Beşiktaş&#039;tan Talisca, Amartey ve Wendel açıklaması! Suudi Arabistan&#039;dan gelen teklif kabul edildi

Spor Haberleri

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Wendel'i Beşiktaş'ın da istediği iddia edilmişti.

Ankara'da yapılan TFF Genel Kurulu'nda konuşan Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel, "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir... Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz... Amartey için Suudi Arabistan’dan resmi teklif geldi ve kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Tivibuspor'a konuşan Yücel,  "Güzel transferlere imza attık. En son Ciro Immobile geldi. Gelirken de çok büyük bir fedakarlık yaparak geldi. Pozitif bir insan. En büyük sıkıntımız mevcut kadrodaki yabancı oyuncularımız. 12'ye düşmesi gerekiyor. Aldıkları ücretleri Avrupa'da hiçbir şekilde bulamıyorlar. Birkaç futbolcuya Arabistan'dan teklif var. 1 hafta 10 gün boyunca oyuncularımızla yollarımızı ayırmaya çalışacağız." dedi.

Beşiktaş'tan Talisca, Amartey ve Wendel açıklaması! Suudi Arabistan'dan gelen teklif kabul edildi - 1. Resim

HÜSEYİN YÜCEL: ÇOK CİDDİ KRİZDEN ÇIKTIK

TFF seçimlerine ilişkin de açıklama yapan Hüseyin Yücel, "Geçtiğimiz senelerde hep 2 aday görüyorduk. Rekabet kaliteiyi ve projeyi getirir. Türk futbolu adına olumlu değerlendiriyoruz. Hak eden kazansın. Hayırlısı neyse o olsun. Seçilen başkan hepimizin başkanı olacak. Geçtiğimiz sezon çok ciddi bir krizden çıktık. Tekrardan böyle bir krizi Türk futbolu karşılayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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