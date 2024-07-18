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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi mi yoksa İbrahim Hacıosmanoğlu'nu mu destekliyor?

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi mi yoksa İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;nu mu destekliyor?

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF seçimlerine dair flaş açıklamalar yaptı. Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki yarışta kimseyi desteklemeyeceklerini dile getiren Koç, demokrasi için seçime geldiklerini ancak boş oy kullanacaklarını ifade etti. Koç, "Fenerbahçe açısından TFF seçimleri yok hükmündedir." şeklinde konuştu.

Türk futbolu yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplandı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı seçimde Fenerbahçe'nin kimi destekleyeceği merak ediliyordu.

Servet Yardımcı'yı destekleyen Fenerbahçe'nin, Yardımcı'nın çekilmesi sonrası nasıl bir yol izleyeceğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi mi yoksa İbrahim Hacıosmanoğlu'nu mu destekliyor? - 1. Resim

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Seçim salonunda açıklamalarda bulunan Koç, boş oy atacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe açısından TFF seçimleri yok hükmündedir. Biz hiç kimseyi desteklemiyoruz. Kürsüye çıkıp görüşlerimizi net bir şekilde açıklayacağız. Oyumuzu da boş kullanacağız. Biz demokrasi için buradayız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi mi yoksa İbrahim Hacıosmanoğlu'nu mu destekliyor? - 2. Resim

Türk futbolunda adalet olmadığını altını çizen Koç, "Kendi seçimleri adil olmayan bir kurum, Türk futbolunda adaleti nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Büyükekşi mi yoksa İbrahim Hacıosmanoğlu'nu mu destekliyor? - 3. Resim

Bu sistemi er ya da geç değiştireceklerini söyleyen Ali Koç, "Biz hakkımızı en üst mertebede arayacağız. UEFA'dan bugün en üst yetkililer burada. İnşallah benim yapacağım konuşmayı dikkatle dinleyecekler. Bu böyle gitmeyecek. Bu sistem er ya da geç değişecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Düzenleyen:  - Spor
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