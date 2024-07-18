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Haberler > Spor > TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş ve Galatasaraylı eski yöneticileri ekibine kattı

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş ve Galatasaraylı eski yöneticileri ekibine kattı

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TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş ve Galatasaraylı eski yöneticileri ekibine kattı
Tff, Genel Kurul, İbrahim Hacıosmanoğlu, Haber

Spor Haberleri

Bugün Ankara'da gerçekleştirilen TFF Genel Kurulu'nda yeni başkan belli olacak. Adaylardan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde yer alan isimler belli oldu.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşiyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu ile Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı seçimde 321 delege oy kullanacak.

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.

TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş ve Galatasaraylı eski yöneticileri ekibine kattı - 1. Resim

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Asis Analiz'den İlhan Tüycü'nün haberine göre İbrahim Hacıosmanoğlu ekibinde Beşiktaş’ın eski CEO’su ve Passolig eski Genel müdürü Ceyhun Kazancı, Sivasspor başkanı Mecnun Odyakmaz, Trabzonspor’un eski avukatı Fuat Köktaş, hukukçu İstanbulspor Asbaşkanı, TFF Eski tahkim kurulu üyesi Bayram Saral, sanayici Nejdet Yeşilyurt, Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat dönemi Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm, 3. Havalimanında işletmecilik yapan Hasan Surözü, sanayici Mevlüt Aktaş gibi isimlerin olduğu belirtildi.

Ayrıca kadın YK üyesi olarak Formula 1 pisti ihalesini alan Türk Pirelli yönetim kurulu başkanı Lale Cander ve Akademik Hospital’ın YK başkanı Kent Üniversitesi eski rektörü Prof. Neşe Kavak var.

Düzenleyen:  - Spor
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