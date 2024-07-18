Galatasaray, Avusturya kampında Trencin ile karşılaşacak! Okan Buruk'tan sürpriz karar

Yeni sezon ilk etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Avusturya'daki ilk etap kampın son gününde Slovakya ekibi Trencin ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele saat 20.30'da D - Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un şu ana kadar ilk 2 maçta oynatmadığı Mauro Icardi'yi bu akşam da kadroya almayacağı öğrenildi.

Arjantinli yıldızın ikinci etap kampındaki maçlarda süre alması bekleniyor.

Bu maçın ardından 4 gün ara verecek olan Galatasaray, 22-27 Ağustos tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Lecce ve Parma ile oynayacağı hazırlık maçlarının ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanacak.



















