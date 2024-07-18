İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kalmak için tek şart sundu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 18 Temmuz 2024 09:17 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme:

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İspanya ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de kalmak için yönetimden bir isteği olduğu öğrenildi.