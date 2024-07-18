Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İtalyan basını teklif aldığı takımı duyurdu
Spor Haberleri
Geçen sezonu kiralık olarak Leicester City'de tamamlayan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönmüştü. Türk yıldıza bu defa İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona yakın ilgi gösteriyor.
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün yeni sezondaki durağı merakla bekleniyor.
Geçen sezonu Leicester City'de kiralık geçirdikten sonra geri dönen Akgün'ün İtalya'ya gitme ihtimali bulunuyor.
Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği milli futbolcu için Hellas Verona'nın kiralık teklifi yaptığı öne sürüldü.
YUNUS AKGÜN AYRILIYOR MU?
A Milli Takım'ın EURO 2024 serüveninde de yer alan 24 yaşındaki yıldızın kararını ilerleyen haftalarda vereceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Avusturya'daki ilk kampına milli takımda olduğu için katılamayan Yunus, 22 Ağustos'da başlayacak ikinci etap kamp çalışmalarında yer alacak.