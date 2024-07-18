Galatasaray'da Yunus Akgün sürprizi! İtalyan basını teklif aldığı takımı duyurdu

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 18 Temmuz 2024 08:36 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 08:51 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

Geçen sezonu kiralık olarak Leicester City'de tamamlayan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri dönmüştü. Türk yıldıza bu defa İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona yakın ilgi gösteriyor.