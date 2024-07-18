Jelert cepte Montiel ekte! Galatasaray mutlu sona çok yakın

Kopenhag’ın sağ beki konusunda önemli mesafe alan ve onu cepte tutan sarı kırmızılıların bonservisi Sevilla’da olan Gonzalo Montiel için fiyat sorduğu yazıldı.

Son şampiyon Galatasaray, mevcut kadrosunu büyük oranda korudğu düşüncesiyle transferde rahat hareket ediyor. Teknik direktör Okan Buruk’un deyimi ile en az endişeli olması gereken camia da sarı kırmızılılar. Önceliği sağ beke ve orta sahaya veren Cimbom’da kanat için öne çıkan isim Kopenhag forması giyen Elias Jelert’ti. Hatta tarafların prensipte anlaşma sağladığı oyuncunun da sarı kırmızılı kulübe ‘evet’ dediği belirtilirken İspanya’dan yeni bir isim gündeme geldi. O da bonservisi Sevilla’da olan Gonzalo Montiel.

WENDEL GİRİŞİMİ...

Copa America’da Arjantin ile şampiyonluk yaşayan Montiel için Cimbom yönetimi, fiyat şartlarını sordu. Sevilla ile 2026’ya kadar mukavelesi olan 27 yaşındaki isim geçen sezonu Nottingham Forest’ta kiralık geçirmişti. Güncel piyasa değeri 10 milyon avro olan oyuncunun satışına sıcak bakılıyor. Bu arada Zenit’in orta sahası Wendel için pazarlıklarını devam ettiriyor. Kapıyı 20 milyon avrodan açan kulübünden indirim bekleniyor. Avrupa’dan başka talipleri de olan oyuncu da Şampiyonlar Ligi sebebiyle Aslan’a sıcak bakıyor.

ZAHA 'KALICI' GİBİ

West Ham’a gidecek gözüyle bakılan Wilfried Zaha, Galatasaray’da ‘kalıcı’ gibi konuştu. Fildişi Sahilli yıldız “Roma bir günde inşa edilmedi. 10 yıl forma giydiğim Palace’taki oyuncu olmak için inşa etmek gerekiyor. Öz güveni yakaladığımda, hocamı da arkama alınca sürekli çalım atıyor, şut atıyor göreceksiniz beni. Goller de gelecek. Beni biraz bekleyin sadece” dedi.

CİMBOM'UN RAKİBİ TRENCİN

Avusturya’da çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında bugün Slovakya ekibi Trencin ile karşı karşıya gelecek. 20.30’da Raiffeisen Arena’da oynanacak mücadele D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak.

Aslan ilk iki hazırlık maçını da (LASK Linz’e 3-2, Fortuna Düsseldorf 5-2) kaybetmişti.