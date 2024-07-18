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Neres seferi! Beşiktaş’ın transferdeki yeni gözdesi de Benfica’dan

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Neres seferi! Beşiktaş’ın transferdeki yeni gözdesi de Benfica’dan
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz devinden Rafa Silva’yı transfer eden siyah beyazlılar bu defa 27 yaşındaki oyuncuya kanca attı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş, Benfica’nın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu David Neres’i transfer etmek için harekete geçti. Henüz resmî bir teklif yapılmamış olmasına rağmen, siyah beyazlıların bu transfer için kısa süre içinde Benfica’nın kapısını çalacağı öğrenildi. Brezilyalı yıldızın piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösteriliyor. Siyah beyazlı yönetim, Giovanni van Bronkhorst’un çok istediği 27 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak niyetinde. 

YENİ PORTEKİZ ÇETESİ

David Neres sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara olarak da forma giyebiliyor. Etkili sol ayağıyla dikkat çeken oyuncunun takımıyla 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş’ın ilgisinden memnuniyet duyarken, masaya oturmaya hazır olduğu bilgisini gönderdi. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş’ın kadrosundaki Portekizli oyuncu sayısı Gedson Fernandes ve Rafa Silva ile birlikte üçe çıkmış olacak.

SÜPER SKORER

Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca çıktığı 281 maçta 74 gol atıp 69 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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