Fenerbahçe peşine düştü, sırada En Nesyri var!

Jose Mourinho’nun verdiği transfer doğrultusunda adımlarını atan sarı lacivertliler gözü İtalyan kulüplerinde olan Faslı yıldız için teklifini 25 milyon avroya yükseltti.

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde atağa geçti. Takımın başına Jose Mourinho’yu getirdikten sonra hem yerli rotasyonu hem de takımın eksik bölgelerini güçlendirmek için kolları sıvayan sarı lacivertliler, önceki gün üç transferi birden açıklamıştı. Galatasaray’ın da peşinden koştuğu Alanyasporlu Oğuz Aydın’ın yanı sıra Beşiktaş’tan ayrılan Cenk Tosun’u kadrosuna katan sarı lacivertliler, Mourinho’nun yıllardır peşinden koştuğu Allan Sanit-Maximin’i de İstanbul’a getirdi.

EN BÜYÜK RAKİP ROMA

Fenerbahçe, şimdi de gözünü forvet transferine çevirdi. Yönetim, Portekizli hocanın liste başına yazdığı Faslı golcü Youssef En Nesyri için de şartları zorlamaya karar verdi. Roma, Sevilla’nın golcüsü için İspanyol kulübüne 22 milyon avroluk bir teklif sundu. Bu hamleye karşılık veren Fenerbahçe, 25 milyon avroluk bir teklifle İtalyan kulübünün karşısına çıktı. 27 yaşındaki oyuncuya da 6 milyon avro teklif edildi. İtalyan basını, En Neysri konusunda Fenerbahçe’nin bir adım önde olduğunu duyurdu.