Fenerbahçe'nin Luka Jovic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi

Sevilla forması giyen Faslı forvet En-Nesyri transferinin bir türlü sonuçlanmamasının ardından Fenerbahçe, yeni isimleri gündemine almaya başladı. Sarı-lacivertli ekibin, Sırp futbolcu Luka Jovic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Transfer döneminde Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Haftalardır En-Nesyri'de sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, rotasını değiştirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin Sırp futbolcu Luka Jovic olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE BİLGİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Relevo; Milan'dan ayrılması beklenen Luka Jovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. Habere göre; Fenerbahçe oyuncunun durumu hakkında bilgi toplamaya başladı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023-2024 sezonunda Milan formasıyla Serie A’da 23 maça çıkan oyuncu 6 gol ve 1 asist kaydetti.