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Fenerbahçe'nin Luka Jovic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi

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Fenerbahçe&#039;nin Luka Jovic&#039;i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Sevilla forması giyen Faslı forvet En-Nesyri transferinin bir türlü sonuçlanmamasının ardından Fenerbahçe, yeni isimleri gündemine almaya başladı. Sarı-lacivertli ekibin, Sırp futbolcu Luka Jovic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Transfer döneminde Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve  Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Haftalardır En-Nesyri'de sonuca ulaşamayan sarı-lacivertliler, rotasını değiştirme kararı aldı. Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin Sırp futbolcu Luka Jovic olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE BİLGİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Relevo; Milan'dan ayrılması beklenen Luka Jovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. Habere göre; Fenerbahçe oyuncunun durumu hakkında bilgi toplamaya başladı.

Fenerbahçe'nin Luka Jovic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2023-2024 sezonunda Milan formasıyla Serie A’da 23 maça çıkan oyuncu 6 gol ve 1 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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