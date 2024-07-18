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Haberler > Spor > TFF'de seçim vakti! Büyükekşi ile Hacıosmanoğlu yarışacak

TFF'de seçim vakti! Büyükekşi ile Hacıosmanoğlu yarışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF&#039;de seçim vakti! Büyükekşi ile Hacıosmanoğlu yarışacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkanlığa talip olan üç adaydan Yardımcı çekildiğini açıklamıştı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlık için yarışacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara’da gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.

İBRA EDİLECEK Mİ?

Kulüpler Birliği’nde yer alan kulüplerin yarısından fazlası, erken seçim kararı alınmazsa; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunu ibra etmeme kararı almıştı. Ancak kulüpler erken seçim için yeterli imzayı toplayamayınca seçim 18 Temmuz’a kalmıştı. Kulüplerin tavrının ne olacağı merak konusu. Üç adaydan Servet Yardımcı, karalama kampanyası yapıldığı gerekçesiyle çekilmişti. Bugünkü seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak. Adayların seçim günü 65 ıslak imza getirmesi şartı var. 

MALATYA YİNE ÇEKİLDİ 

Deprem felaketi sonrasında TFF’nin tanıdığı hakla geçtiğimiz sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor, tesislerinin hazır olmadığı gerekçesiyle bu sezon da 1. Lig’de yer almak istemediğini bildirdi. TFF’nin bu başvuruya seçim sonrası olumlu cevap vermesi bekleniyor. 

EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Beş kritik adım

 TTFF, 2024-208 arası eylem planını resmî siteden açıkladı. Dijitalleşme, şeffaflık ve hakemlere yönelik atılan adımlar anlatılırken önümüzdeki dönem için atılacak beş adım da duyuruldu:

1- İddaa, sponsorluk ve yayın gelirlerinin artırılması

2- Teknik ekip ve futbolcuların serbest meslek erbabı statüsünde BAĞKUR’lu olması için kanuni düzenlemenin yapılması girişimi.

3- Kulüp başına yıllık ortalama hedeflenen gelirler yükselmeye devam edecek.

4- Oyuncu uygunluğu kurallarının kulüplerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi.

5- Ziraat Türkiye Kupası’nın yeni statüsü ile gelirlerinin yükseltilmesi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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