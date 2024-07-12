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TFF'den seçim açıklaması! 3 aday yeterlilik şartlarını karşıladı

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TFF&#039;den seçim açıklaması! 3 aday yeterlilik şartlarını karşıladı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara'da yapılacak seçimli genel kurul öncesi yeterlilik şartlarını karşılayan adayları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, olağan seçimli mali genel kurulda yapılacak başkanlık seçimi için adaylık başvuru sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Açıklamada İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve adaylıktan çekildiğini duyuran Servet Yardımcı'nın yeterlilik şartlarını sağladığı belirtildi.

TFF'den seçim açıklaması! 3 aday yeterlilik şartlarını karşıladı - 1. Resim

TFF'NİN SEÇİM AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;

- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir.

Düzenleyen:  - Spor
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