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Rekor transfer kapıda! Avrupa devi İstanbul'a geliyor! Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro

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Barış Alper Yılmaz, Borussia Dortmund, Nuri Şahin, Haber

Spor Haberleri

EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girdi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, genç yıldız için harekete geçti.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Borussia Dortmund'un devreye girdiği öğrenildi.

A Milli Takım ile Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te mücadele eden Türk yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

F Grubu'nda oynanan Gürcistan, Portekiz, Çekya başta olmak üzere son 16 turunda Avusturya ve çeyrek finaldeki Hollanda maçlarında ilk 11 başlayan Barış Alper, takımın en fazla süre alan isimlerinden oldu.

Vincenzo Montella'nın en çok güvendiği oyunculardan olan 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyor.

Avrupa devlerinin transfer etmek istediği milli futbolcu için en az 30 milyon euro gelir hedefleniyor.

Geçen sezonun devre arasında Sacha Boey'i 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satan Galatasaray'ın Barış için de aynı rakamı talep ettiği öğrenildi.

Rekor transfer kapıda! Avrupa devi İstanbul'a geliyor! Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro - 1. Resim

NURİ ŞAHİN GÖZÜNE KESTİRDİ

Yeni sezonda Borussia Dortmund'u çalıştıracak olan Nuri Şahin'in Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın alınmasını istediği öne sürüldü.

Almanya'daki turnuvada genç yıldızı hayranlıkla takip eden Şahin'in resmi adımlara geçilmesi istediği konuşuluyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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