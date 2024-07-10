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Aslan Doue! Sarı kırmızılılar, Rennes’in sağ bekini ikna etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslan Doue! Sarı kırmızılılar, Rennes’in sağ bekini ikna etti
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Fransızlarla masada. 15 milyon avroluk talep 10 milyona inse de Cimbom tek haneli rakamları düşünüyor

Transferde önceliği sağ beke ve orta sahaya veren Galatasaray çalışmalarına devam ediyor. Sağda öne çıkan aday Rennes forması giyen ve kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Guela Doue. Fransız ekibi, Fildişi Sahili vatandaşı oyuncu için kapıyı 15 milyon avrodan açtı. Sarı kırmızılı yönetim ise bunu 10 milyon avronun altına çekmek için sıkı pazarlığa girdi. Ve Rennes 10 milyon avroya kadar indi.

TAKIM AVUSTURYA'DA

İlk olarak 5 milyon avro öneren Galatasaray, futbolcuyu da ikna etmenin avantajıyla Fransız ekibini köşeye sıkıştırdı. Transferin 10 milyon avro altında bir rakama bitirilmesi bekleniyor. Bu arada G.Saray kafilesi ilk etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya’ya gitti. 27 Temmuz’a kadar bu ülkede kalacak sarı kırmızılılar LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile hazırlık maçları yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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