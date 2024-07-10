Szalai geldi, gitti! Trabzonspor, tanıdık stoperi tam bitiriyordu ki…

Bordo mavililer daha önce Fenerbahçe forması giyen Macar savunmacı olayını şimdilik dondurdu.

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor bir yıldızın işini daha resmiyete kavuşturmak üzereydi ancak pürüz çıktı. Hoffenheim forması giyen F.Bahçe’nin eski stoperi Attila Szalai’nin kiralanması imzaya kalmıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, “Şu an için transferi durdurduk yarın ne olur bilemiyoruz” diyerek görüşmelerde pürüz çıktığını dile getirdi. Transferin yüksek maliyet sebebiyle durdurulduğu öğrenildi.

CHAM GELİRSE...

Bu arada Trabzonsporlu Batista Mendy yeni sezona yönelik açıklamalarda bulunurken transfere de değindi. Bordo mavili isim, Karadeniz ekibinin gündeminde olan Muhammed Cham ile ilgili soruya cevap vererek, “Onu Fransa’dan tanıyorum. İyi bir oyuncu gelirse bize yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi. Clermont forması giyen orta saha oyuncusu Cham, Trabzon’a sıcak bakıyor.