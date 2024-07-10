'Allan' razı veren razı! Fener Saint-Maximin transferinde mutlu sona yakın

Sarı lacivertliler, Fransız sol kanadın kulübü Al-Ahli ile anlaştı. Mourinho’nun görüşerek ikna ettiği 27 yaşındaki isim satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

EURO 2024 defteri Türkiye ve bazı ülkeler açısından kapandı transfer hareketliliği başladı. Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan kanat transferi konusunda da mutlu sona çok yaklaştı. Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin’de iş imzaya kaldı. Oyuncu ilk etapta Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmazken devreye teknik direktör Jose Mourinho girdi ve futbolcuyu ikna etti. Yönetim de kulübüyle satın alma opsiyonu karşılığında el sıkıştı. Kulübü tarafından kadroda düşünülmediği belirtilen Fransız oyuncudan da arka arkaya paylaşımlar geldi.

GÖNDERMELER YAPTI

Al-Ahli’nin geçen sezon Newcastle United’a 27 milyon avro ödeyerek aldığı oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaşırken sosyal medya hesabından “Engel ne kadar büyük olursa, onu aşmak da o kadar şerefli olur” ve “Bu oyunu çok seviyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum. Gelin tarihi birlikte yazalım” ifadelerini kullandı. Geçen sezon Suudi Arabistan ekibi ile 31 maça çıkan Allan Saint-Maximin bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.