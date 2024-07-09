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Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! Galatasaray o rakamın altına inmeyecek

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Barış Alper Yılmaz&#039;a Premier Lig kancası! Galatasaray o rakamın altına inmeyecek
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Aston Villa, Haber

Spor Haberleri

Barış Alper Yılmaz'a Ada'dan talip var. Milli futbolcu için Aston Villa'nın Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin isteyeceği bonservis ortaya çıktı.

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatlerini üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN BONSERVİS

İngiliz basınından Barış Alper Yılmaz için çarpıcı bir iddia geldi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Aston Villa'nın Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Galatasaray'ın Barış Alper için 24.5 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği aktarıldı.

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! Galatasaray o rakamın altına inmeyecek - 1. Resim

EN PAHALI YERLİ OYUNCU OLACAK

Sarı-kırmızılılar transferi haberde iddia edildiği üzere 24.5 milyon Euro'ya gerçekleştirirse Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in en pahalı yerli futbolcu satışı olarak tarihe geçecek.

Düzenleyen:  - Spor
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