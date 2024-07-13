TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına açık mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçeli taraftarlara övgü yağdırdı. Hacıosmanoğlu'nun dikkat çeken sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ankara'da yapılacak genel kurulda TFF başkan adaylığını açıklayan İbrahim Hacıosmanoğlu, seçime günler kala dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

Asist Analiz Youtube kanalına konuşan Hacıosmanoğlu, “Futbolun içinden geliyoruz. Daha önce de talep gelmişti bana. O zamanlar uzak durmak istiyordum ama şu an baktığınızda adil ve adaletli bir yönetime, iradeye ihtiyacı var Türk futbolunun. İrade eksikliği var Türk futbolunda. Baştaki bakanın iradesi çok önemli. Genel kurul üyeleri görevi bize verirse adil ve iradeli bir yönetim ortaya koyarak güzel günlere taşıyacağız Türk futbolunu” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN YABANCI HAKEM TEPKİSİ

Geçen sezon VAR'da görevlendirilen yabancı hakemlere değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, “Asla. Kendi hakemlerimize, evlatlarımıza güvenmedik ve yardımcı hakem getirdik. Siz hakemlerin arkasında durun, haklarını iyileştirin, bakın ondan sonra sorun oluyor mu. Ama bunun için baştan irade lazım. Adalet istiyorlar. İki takımın yarıştığı, 100 puan aldığı ligde diğer takımlar ne yapsın? Onların imkanlarını da yükselteceksiniz." dedi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: İLK MAÇIMI DİYARBAKIR'DA İZLEYECEĞİM

Amedspor’un kendisini desteklediğini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, “Evet, görüştüm. Biz Türkiye’nin takımıyız diyorlar. Bu vatan bizim, spor kardeşliktir diyorlar. Bizimle bu diyaloga girdiğiniz için çok mutluyuz ve bunu da ancak sizinle yaparız diyorlar. Bizim için vazgeçilmez olan vatandır. Vatanını seven, sporda kardeşliği isteyene neden ön yargılı olalım ki? Allah nasip eder de federasyon başkanı seçilirsem ilk maçımı da Diyarbakır’da izleyeceğim” şeklinde konuştu.

'BİZE KİMSE FENERBAHÇE DÜŞMANI DİYEMEZ'

Her takıma aynı gözle baktıklarını dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez. Ben hep söyledim; Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem, takımına en çok sahip çıkan, gelir sağlayan taraftarı. Daha önce de söyledim bunu. Fenerbahçe’nin ileri gelenleri benim dostum, arkadaşım. Ama yönetici bazında biz bir kurumu temsil ederken o kurumu temsil edenlerin de sözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Saha içinde başarıyı isteyen, arzulayan herkes bizim adil ve adaletli tarzımızdan faydalanacak. Tüm kulüplere aynı gözle bakıyoruz” açıklamasında bulundu.