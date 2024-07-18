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TFF'de seçim günü! İbrahim Hacıosmanoğlu ile Mehmet Büyükekşi yarışıyor

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TFF&#039;de seçim günü! İbrahim Hacıosmanoğlu ile Mehmet Büyükekşi yarışıyor
Tff, Mehmet Baykan, Genel Kurul, Haber

Spor Haberleri

Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da başladı.

Canlı Anlatım Özeti
  • MEHMET BAYKAN SEÇİMİ YÖNETİYOR
  • İKİ BAŞKAN ADAYI BİRLİKTE POZ VERDİ

18.07.2024 12:05

MEHMET BAYKAN SEÇİMİ YÖNETİYOR

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Genel kurula, mevcut TFF Başkanı ve adayı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ve delegeler katıldı.

Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ı, İbrahim Hacıosmanoğlu ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı aday gösterdi.

Divan başkanlığı için yapılan açık oylama sonucunda 146 delegenin oyu ile Mehmet Baykan seçildi. Sancak ise 84 delegenin oyunu aldı.

Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

18.07.2024 12:09

İKİ BAŞKAN ADAYI BİRLİKTE POZ VERDİ

Mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile başkan adaylarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Genel Kurul'un yapılacağı salonda tokalaşarak bir araya geldi.

Yer: Ankara

Düzenleyen:  - Spor
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