Beşiktaş'ta Ante Rebic defteri kapandı! Hırvat oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Hırvat oyuncusu Ante Rebic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Rebic'in sözleşme iptalini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Ante Rebic ile yolları resmen ayırdı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada Hırvat futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini belirtti.
RESMEN AÇIKLANDI
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Ante Rebic, Beşiktaş kariyerinde 23 maçta forma giydi. 691 dakika şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi