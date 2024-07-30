Beşiktaş'ta ayrılık! Genç yıldızın yeni adresi Ümraniyespor oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emre Kaya ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş, Emre Kaya'nın Ümraniyespor'a Transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Kaya’nın nihai transferi hususunda Ümraniyespor’la anlaşmaya varılmıştır. Emre Kaya’ya yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Siyah-beyazlılar, Emre Kaya'yı daha önce Ümraniyespor'dan transfer etmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor