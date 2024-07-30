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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü Eyüpspor'a kiraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş, Tayfur Bingöl&#039;ü Eyüpspor&#039;a kiraladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Tayfur Bingöl'ü kiraladı. Milli futbolcu, 1 yıl Eyüpspor'un formasını terletecek.

Beşiktaş Kulübü, sağ bek oyuncusu Tayfur Bingöl'ü Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı formayla geçen sezon 17 resmi maçta görev alırken, fileleri bir kez havalandırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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