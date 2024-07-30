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Beşiktaş Emirhan Topçu'yu transfer ediyor! Galatasaray derbisinde sahada...

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Beşiktaş Emirhan Topçu&#039;yu transfer ediyor! Galatasaray derbisinde sahada...

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden ÇAYKUR Rizespor'da forma giyen Emirhan Topçu'yla imza aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, Emirhan'ı Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ile sözleşme imzalamak için geri sayıma geçti.

Sabah'ın haberine göre, Slovenya kampını tamamlayan Karadeniz temsilcisi, Emirhan Topçu'ya transfer görüşmeleri için izin verdi. Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki stopere 4 yıllık sözleşme teklif edeceği ifade ediliyor.

Beşiktaş Emirhan Topçu'yu transfer ediyor! Galatasaray derbisinde sahada... - 1. Resim

HEDEF SÜPER KUPA MAÇI

Çaykur Rizespor'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Emirhan Topçu'nun transferini Beşiktaş'ın kısa süre içinde açıklamayı planladığı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına genç stoperi yetiştirmek istediği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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