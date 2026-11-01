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Beşiktaş'ta Italiano'nun Kasımpaşa planı belli oldu

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Beşiktaş'ta Italiano'nun Kasımpaşa planı belli oldu
Başlık ResmiBeşiktaş'ta Italiano'nun Kasımpaşa planı belli oldu

Beşiktaş dış saha sıkıntısına son vermek istiyor. Ligde son iki deplasmanda hayal kırıklığı yaşayan siyah beyazlılar Kasımpaşa önünde kötü gidişe son vermek amacında.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Ligdeki üç mağlubiyetini de dış sahada yaşayan Vincenzo İtaliano yönetimindeki Beşiktaş bu akşam Kasımpaşa’ya misafir olacak. Son iki deplasman maçından eli boş ayrılan siyah beyazlılarda bu akşam puan kaybına tahammül yok.

KÖKÇÜ VE MIRETTI YOK

Sakatlığı devam eden kaptan Orkun Kökçü ve Fabio Miretti kadroda yer almayacak. Öte yandan Emirhan Topçu ve Leandro Trossard bu akşam sarı kart görmeleri durumunda gelecek haftaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

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MUHTEMEL KADROLAR

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Ali Yavuz, Benedyczak, Rak-Sakyi.

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Agbadou, Emirhan, Murillo, Ndidi, Salih, Trossard, Olaitan, Cerny, Vlahovic.

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