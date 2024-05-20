Beşiktaş'ta Türkiye Kupası finali öncesi istifa!

Beşiktaş, resmi siteden açıklama yayınlayarak Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyeleri görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda, Seçme ve Sicil Kurulu başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün itibarıyla yönetim kurulu başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır. Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir."