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Beşiktaş'ta yabancı futbolcu krizi! Aboubakar ikna edilmezse transfer rafa kalkacak

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Beşiktaş&#039;ta yabancı futbolcu krizi! Aboubakar ikna edilmezse transfer rafa kalkacak
Beşiktaş, Transfer Dönemi, Vincent Aboubakar, Haber

Spor Haberleri

Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Aboubakar'ı takımdan ayrılması için ikna etmeye çalışıyor. Eğer Kamerunlu oyuncu gitmeyi kabul etmezse Beşiktaş, forvet transferini rafa kaldıracak. Öte yandan kadroda düşünülmeyen başka bir yabancı futbolcu ise Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.

Transfer döneminin iddialı ismi Beşiktaş şu ana kadar Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile hamleleriyle taraftarına büyük sevinç yaşattı. Siyah-beyazlıların, kadroya bir forvet transferi daha yapması bekleniyor. Ancak transferin önünde büyük bir engel var. 

ABOUBAKAR GİTMEK İSTEMİYOR

Forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş, kadrodaki yabancı oyuncuların takımdan ayrılmasını bekliyor ancak kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar, takımdan ayrılmak istemiyor.

Beşiktaş'ta yabancı futbolcu krizi! Aboubakar ikna edilmezse transfer rafa kalkacak - 1. Resim

Aboubakar'ın Beşiktaş'ta 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve Kamerunlu oyuncu sözleşmesini tamamlamak istiyor. Eğer, Aboubakar takımdan ayrılmayı kabul etmezse Beşiktaş, yabancı forvet transferini askıya alabilir.

AMARTEY GELİŞMESİ

Öte yandan Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği başka bir oyuncu Daniel Amartey ise kendisine Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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