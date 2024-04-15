Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 'Önceliğimiz' diyerek duyurdu

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör Serdar Topraktepe, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Asbaşkan Mete Vardar, antrenman sonrası takımdaki son durumu değerlendirdi ve hedefleri anlattı.

Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yolları ayırdı. Siyah-beyazlı ekibin sezon sonuna kadar başında Serdar Topraktepe olacak.

ÖNCELİĞİMİZ HOCA DEĞİL

Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar, kulübün önceliğinin yeni Teknik Direktör olmadığını söyledi. Vardar, sezonu kupayla tamamlamak istediklerini belirtti. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar açıklamasında, "Şu an önceliğimiz hoca konusu değil. Hem yönetim hem de teknik heyet olarak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya odaklandık. Sezon sonuna kadar teknik direktörümüz Serdar Topraktepe'dir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, da Serdar hocamızla beraber. Kendisine her türlü desteği verecekler. Tek odak noktamız; böyle bir sezonu kupayla tamamlamak." ifadelerini kullandı.